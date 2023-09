Politechnika Bydgoska i AKSiM będą kształciły lekarzy. W Toruniu już od października

2023-09-20, 10:30 Polska Agencja Prasowa

Politechnika Bydgoska/fot. Darpaw, Wikipedia

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o otwarciu kierunku lekarskiego na Politechnice Bydgoskiej oraz Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W Toruniu kierunek ma wystartować już w październiku, a w Bydgoszczy rok później. Na roku ma być po 60 studentów.

- Miło nam poinformować, że stale zwiększamy liczbę miejsc na studiach na kierunkach lekarskich. Ministerstwo Edukacji i Nauki otrzymało właśnie pozytywną opinię na nowe kierunki lekarskie w następujących uczelniach: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - napisało na platformie X (Twitter) MEiN.



- Rekrutacja na kierunek lekarski u nas ruszy już w środę - mówi Rafał Spachacz, kierownik Instytutu Nauk o Zdrowiu AKSiM w Toruniu (uczelnia założona przez ojców redemptorystów). - Chcemy wystartować w październiku, w rozpoczynającym się niedługo roku akademickim 2023/2024. AKSiM ma już doświadczenie w kształceniu w zawodach medycznych, bo mamy już pierwszych absolwentów trzyletnich studiów pielęgniarskich. Nie zdradzę żadnej tajemnicy, mówiąc, że nasi absolwenci mieli po ukończeniu studiów 2-3 oferty pracy, a personel współpracujący z nimi w szpitalach bardzo chwalił tych młodych ludzi.



Podkreślił, że w rozpoczynającej się rekrutacji uczelnia stworzy 60 miejsc na kierunku lekarskim. Jak zapewnił, w AKSiM za kształcenie odpowiadali będą głównie profesorowie belwederscy, często uznane w kraju, a także za granicą autorytety w określonych specjalnościach medycznych. Kształcenie ma się odbywać na bazie współpracy z oddziałami klinicznymi m.in. szpitali wojewódzkiego i miejskiego w Toruniu, a także szpitali resortowych m.in. w Bydgoszczy. - Jestem przekonany, że podobnie jak kierunek pielęgniarski na AKSiM, także i kierunek lekarski będzie się cieszył dużą popularnością i szybko zyska uznanie. W kształceniu stawiamy także na bardzo ważny wymiar wartości. Wszyscy byśmy chcieli — trafiając do szpitali, aby leczyli nas ludzie empatyczni, mający zrozumienie dla problemów drugiego człowieka. Dlatego program studiów będzie tak skonstruowany, aby zadbać w czasie edukacji także o odpowiednią formację młodych ludzi, bo bycie lekarzem to misja, powołanie i służba - dodał Rafał Spachacz.



Politechnika Bydgoska otrzymała we wtorek z Ministerstwa Zdrowia pozytywną opinię wniosku w sprawie uruchomienia kierunku lekarskiego i przekazaniu dokumentacji do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zgodnie z założeniami władze Politechniki planują w grudniu 2023 r. powołać Wydział Medyczny, a w październiku 2024 r. rozpocząć kształcenie na kierunku lekarskim grupy 60 studentów. Politechnika ma zapewnioną bazę kliniczną. Rada Miasta Bydgoszczy wiosną przyjęła uchwałę intencyjną o przekazaniu uczelni – po uzyskaniu zgody MEiN na uruchomienie kierunku – Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy. Uczelnia zawarła także umowy o współpracy z 11 szpitalami i innymi placówkami medycznymi. Studenci będą uczyć się i odbywać praktyki m.in. w Szpitalu MSWiA, szpitalach wojskowym i zakaźnym oraz Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu i Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu. Chęć pracy na Wydziale Medycznym zadeklarowało ponad 150 nauczycieli akademickich, w tym ponad 120 medyków. Wśród nich jest ośmiu profesorów, 12 doktorów habilitowanych i 91 doktorów.



W Bydgoszczy działa Collegium Medicum, będące częścią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Collegium Medicum powstało 2004 r., gdy bydgoska Akademia Medyczna została włączona do UMK. Do CM UMK należą dwa szpitale uniwersyteckie w Bydgoszczy.