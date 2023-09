W tym tygodniu samochód zostawiamy w garażu. Autobusy miejskie mają pierwszeństwo!

2023-09-19, 21:00 Marek Ledwosiński/Redakcja

Włocławski ratusz zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej, a świetnym pretekstem do tego apelu jest Tydzień Zrównoważonego Transportu.

– Chodzi o to, żeby zachęcać ludzi do korzystania z usług publicznego transportu zbiorowego, w naszym przypadku z autobusów miejskich – mówi szef organizacji przewozów włocławskiego MPK, Jakub Woźnikowski. – Dlaczego? Powód numer jeden: ograniczenie ruchu w mieście, czyli zniwelowanie korków. Nasze miasto ma jeden z najwyższych wskaźników liczby samochodów na tysiąc mieszkańców. Drugi z powodów to jest ekologia. Znaczna część naszej floty to autobusy elektryczne, które siłą rzeczy nie emitują szkodliwych substancji.



Zachętą dla włocławian do tego, by zostawili samochody na parkingach, ma być darmowy piątek. Właśnie w najbliższy piątek (22 września) ci, którzy zostawią samochód na parkingu, komunikacją miejską będą jeździć darmo. Trzeba będzie jednak - w razie kontroli - okazać dowód rejestracyjny nieużywanego samochodu.



W 2023 roku obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu przypadają od 16 września (sobota) do 22 września (piątek).



