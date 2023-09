Lewica szuka sposobu na uzdrowienie psychiatrii dziecięcej. W Toruniu padły pewne propozycje

2023-09-19, 19:20 Monika Kaczyńska/Redakcja

O problemach psychiatrii dziecięcej mówili w Toruniu politycy i sympatycy Lewicy/ fot. Monika Kaczyńska

721 dni – tyle wynosi czas oczekiwania na wizytę u psychiatry dziecięcego w Toruniu. W Kujawsko-Pomorskiem średni czas oczekiwania na tego rodzaju wizytę to ponad rok. Mówili o tym podczas konferencji w Toruniu posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus i wiceprzewodniczący Młodej Lewicy Mateusz Orzechowski.

Organizatorzy spotkania powoływali się na dane opublikowane przez fundację GrowSpace.



– Trzeba przeznaczać więcej pieniędzy na psychiatrię dziecięcą oraz na kształcenie psychologów i psychiatrów – podkreśla Mateusz Orzechowski. Dodaje, że jest jeszcze wiele rzeczy, które można w tym temacie zrobić. – To jest na przykład wprowadzenie psychoedukacji do szkół tak, aby wprowadzać prewencję suicydalną, a nie zmagać się ze skutkami choroby. To, co możemy również zrobić to przede wszystkim słuchać, ale również wprowadzać, tak jak miasto Toruń, zajęcia z psychoedukacji z psychiatrą, czy z psychologiem w szkołach.



Posłanka Joanna Scheuring - Wielgus dodała, że Lewica zorganizowała bardzo szerokie konsultacje o psychiatrii dziecięcej w 18 miastach.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.