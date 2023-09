Organizatorzy tego marszu chcą Polski dla wszystkich. Pójdą pod hasłem „Wybierz miłość"

2023-09-19, 18:05 Tatiana Adonis/Redakcja

II Marsz Równości, w najbliższą sobotę (23 września) przejdzie ulicami Bydgoszczy. „Wracamy po kilkuletniej przerwie" - mówią organizatorzy i do udziału w pochodzie zapraszają wszystkich mieszkańców.

– My chcemy Polski dla każdej i każdego, gdzie każdy czuje się godnie, dobrze i bezpiecznie – mówi Piotr Sieńko. - Nie chcemy Polski, w której jakikolwiek człowiek słyszy, że jest ideologią. My wiemy, że każda rodzina powinna być kochana. Myśląc o rodzinach i mówiąc „Wybierz miłość" mówimy także o osobach z niepełnosprawnościami, o samodzielnych matkach. „Wybierz miłość" to także jasna deklaracja dla osób uchodźczych i osób migranckich. Marsz Równości jest także dla nich (...).



Bydgoski Marsz Równości odbędzie się w najbliższą sobotę, 23 września. Wyruszy o 14:00 spod pomnika Kazimierza Wielkiego. Ze względów bezpieczeństwa organizatorzy nie ogłaszają trasy marszu. Zainteresowanych zachęcają do śledzenia swoich mediów społecznościowych.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.