Gmina Strzelno wyszła na prostą, inne samorządy także zyskały. O Polskim Ładzie w Pakości

2023-09-19, 16:30 Mateusz Przybyszewski/Redakcja

270 mln złotych na ponad 130 przedsięwzięć trafiło na Kujawy i Pomorze w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Przypomniała o tym w miejscowości Rybitwy, w gminie Pakość poseł Ewa Kozanecka (PiS).

– W skali kraju jest to 4,5 miliarda złotych, które zostało wyasygnowane na szóstą edycję programu obejmującego gminy i powiaty popegeerowskie - mówiła poseł Ewa Kozanecka. – Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest to kwota 270 milionów złotych na 137 inwestycji. Jest to program bardzo potrzebny, program, który zapewnia nawet do 98 procent bezzwrotnego wsparcia na inwestycje.





Gmina Pakość pozyskała 1 960 000,00 złotych na budowę dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce. Zadanie zakłada wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj". Przedmiotem inwestycji będzie budowa odcinka drogi gminnej relacji Kościelec-Węgierce o długości ok. 999 m oraz drogi gminnej do mostu w Dziarnowie o długości ok. 350 m.



Na spotkanie przybyli również samorządowcy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, m.in. z gminy Strzelno.





– Strzelno na początku tej kadencji było na granicy zarządu komisarycznego – mówi burmistrz gminy Strzelno Dariusz Chudziński. – Dzięki pomocy pani poseł, dzięki pomocy pana wojewody otrzymaliśmy pożyczkę stabilizacyjną. Wyszliśmy na prostą, wygrzebaliśmy się z tego totalnego dołka.