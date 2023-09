Kandydaci Polski 2050 z Inowrocławia podali priorytety swojej koalicji. O to będą walczyć

2023-09-19, 16:10 Marcin Glapiak/Redakcja

Przedstawiciele Polski 2050 Szymona Hołowni w Inowrocławiu zaprezentowali trzy z z dwunastu punktów Gwarancji Trzeciej Drogi. - Po pierwsze, trzeba dofinansować oświatę - uważa dr Sławomir Drelich, kandydat na posła na Sejm.

– Opowiadamy się za tym, żeby finanse edukacji mieściły się w sześciu procentach PKB rocznie. To jest gwarancja, to jest coś, co obiecujemy i co jest według nas koniecznością – mówi dr Drelich.



Drugą propozycję przedstawił Mikołaj Karaszewski.



– Jednym z dwunastu postulatów Trzeciej Drogi jest „Zielona Polska – tani prąd, czyste powietrze". W obecnej sytuacji klimatycznej jest to jeden z najważniejszych postulatów w naszej przyszłej polityce.



Zdaniem przedstawicieli Polski 2050 z Inowrocławia, należy także pomóc finansowo studentom, aby zmniejszyć ich koszty utrzymania podczas nauki na wyższych uczelniach. Ich zdaniem konieczne jest wprowadzenie programu budowy i modernizacji akademików.



Trzecia Droga to koalicyjny komitet wyborczy jaką tworzy Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe.