Prezydent Bydgoszczy niesłusznie nagradzał podwładnych? Zbada to komisja z Poznania

2023-09-19, 13:49 Maciej Wilkowski

Bydgoski ratusz/fot. Wikipedia

Sprawa naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez prezydenta Bydgoszczy ma być ponownie rozpatrzona tym razem przez Regionalną Komisję Orzekającą przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Taką decyzję podjął przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej. Przypomnijmy - to ta komisja uchyliła orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w Bydgoszczy i przekazała sprawę do ponownego rozpoznania.



Ta ostatnia uznała, że prezydent Bydgoszczy m.in. niesłusznie przyznawał nagrody i dodatki swoim podwładnym i ukarała go naganą. Rafał Bruski z takim wyrokiem się nie zgadza i odwołał się do wyższej instancji.