Центр ярмарку Середмістя та відзнаки на фестивалі „Криголами 2023"

2023-09-19, 12:30 Redakcja

Сучасні комерційно-сервісні навіси, гравійні доріжки з насадженнями, лавки, гойдалки та фонтан – так виглядає Центр ярмарку Середмістя, який офіційно відкрили в Накло над Нотеццю/fot. фото: Ельжбета Рупневська, Архів

Сучасний центр Середмістя в Накло, завершення фестивалю і нагороди

учасників „Криголамів 2023".

Сучасні комерційно-сервісні навіси, гравійні доріжки з насадженнями, лавки, гойдалки та фонтан – так виглядає Центр ярмарку Середмістя, який офіційно відкрили в Накло над Нотеццю. Заклад поєднує традиційні функції з красивою архітектурою. Також це буде місце для відпочинку мешканців та ігор для дітей.



Завершився фестиваль "Криголами 2023". Журналіст польського радіо PiK Міхал Заремба отримав відзнаку в категорії "Журналіст без бар’єрів". Конкурс скерований до працівників та організацій, які ламають стереотипи та упередження щодо працевлаштування людей з інвалідністю. Відзначають також тих, хто діє на їхнє благо.



У Гданську відбувся регіональний гала-концерт, який охоплював Куявсько-Поморське, Поморське, Вармінсько-Мазурське та Західнопоморське воєводства.