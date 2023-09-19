Центр ярмарку Середмістя та відзнаки на фестивалі „Криголами 2023"

2023-09-19, 12:30  Redakcja
Сучасні комерційно-сервісні навіси, гравійні доріжки з насадженнями, лавки, гойдалки та фонтан – так виглядає Центр ярмарку Середмістя, який офіційно відкрили в Накло над Нотеццю/fot. фото: Ельжбета Рупневська, Архів

Сучасні комерційно-сервісні навіси, гравійні доріжки з насадженнями, лавки, гойдалки та фонтан – так виглядає Центр ярмарку Середмістя, який офіційно відкрили в Накло над Нотеццю/fot. фото: Ельжбета Рупневська, Архів

Сучасний центр Середмістя в Накло, завершення фестивалю і нагороди
учасників „Криголамів 2023".

Сучасні комерційно-сервісні навіси, гравійні доріжки з насадженнями, лавки, гойдалки та фонтан – так виглядає Центр ярмарку Середмістя, який офіційно відкрили в Накло над Нотеццю. Заклад поєднує традиційні функції з красивою архітектурою. Також це буде місце для відпочинку мешканців та ігор для дітей.

Завершився фестиваль "Криголами 2023". Журналіст польського радіо PiK Міхал Заремба отримав відзнаку в категорії "Журналіст без бар’єрів". Конкурс скерований до працівників та організацій, які ламають стереотипи та упередження щодо працевлаштування людей з інвалідністю. Відзначають також тих, хто діє на їхнє благо.

У Гданську відбувся регіональний гала-концерт, який охоплював Куявсько-Поморське, Поморське, Вармінсько-Мазурське та Західнопоморське воєводства.

Region

Prezydent Bydgoszczy niesłusznie nagradzał podwładnych Zbada to komisja z Poznania

Prezydent Bydgoszczy niesłusznie nagradzał podwładnych? Zbada to komisja z Poznania

2023-09-19, 13:49
Toruńskie Dziewuchy i debata przed wyborami. Przedszkola i żłobki powinny być darmowe

Toruńskie Dziewuchy i debata przed wyborami. „Przedszkola i żłobki powinny być darmowe”

2023-09-19, 12:50
74-latek skatowany w Bydgoszczy. Na szczęście zareagował przypadkowy świadek

74-latek skatowany w Bydgoszczy. Na szczęście zareagował przypadkowy świadek

2023-09-19, 11:57
In vitro, kompromis aborcyjny i rozliczenie afery wizowej. Postulaty Trzeciej Drogi

In vitro, kompromis aborcyjny i rozliczenie afery wizowej. Postulaty Trzeciej Drogi

2023-09-19, 11:00
Lodołamacze 2023 przyznane Dziennikarz PR PiK wśród wyróżnionych [lista laureatów]

„Lodołamacze 2023” przyznane! Dziennikarz PR PiK wśród wyróżnionych [lista laureatów]

2023-09-19, 10:07
Kandydat Europejskiej Lewicy: Mam dość afer, chcę pomagać ludziom [Rozmowa dnia]

Kandydat Europejskiej Lewicy: Mam dość afer, chcę pomagać ludziom [Rozmowa dnia]

2023-09-19, 09:42
Ireneusz Stachowiak: Chcielibyśmy coś przekazać hejterom z Platformy Obywatelskiej

Ireneusz Stachowiak: Chcielibyśmy coś przekazać hejterom z Platformy Obywatelskiej

2023-09-19, 09:10
Sąd Apelacyjny w Gdańsku: kuria toruńska ma zapłacić 900 tysięcy ofierze księdza-pedofila

Sąd Apelacyjny w Gdańsku: kuria toruńska ma zapłacić 900 tysięcy ofierze księdza-pedofila

2023-09-19, 07:43
Z takich zakupów strażacy się cieszą. Więcej wody w zbiorniku, a koni mechanicznych pod maską

Z takich zakupów strażacy się cieszą. Więcej wody w zbiorniku, a koni mechanicznych pod maską

2023-09-19, 06:49

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2023
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę