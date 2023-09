Kandydat Europejskiej Lewicy: Mam dość afer, chcę pomagać ludziom [Rozmowa dnia]

2023-09-19, 09:42 Michał Jędryka/Redakcja

Łukasz Wegner/fot. Łukasz Wegner, Facebook

- Polityk powinien pomagać ludziom, a nie zajmować się aferami - uważa Łukasz Wegner, kandydat na senatora z Europejskiej Lewicy w Inowrocławiu. Był on gościem dzisiejszej „Rozmowy dnia”.

- Mamy dość afer. U nas w Inowrocławiu politycy bez przerwy skupiają się na aferach, a nie na tym co jest istotne, czyli problemach mieszkańców – mówi Łukasz Wegner. - Obrzucanie się błotem to najgorsze, co może być. Ja preferuję rozmowy z mieszkańcami. Jestem cały czas dostępny dla nich. W razie potrzeby można się ze mną kontaktować – chętnie pomogę we wszelkich sprawach, które są do rozwiązania. (...)



