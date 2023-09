„Lodołamacze 2023” przyznane! Dziennikarz PR PiK wśród wyróżnionych [lista laureatów]

2023-09-19, 10:07 Redakcja

Michał Zaręba/fot. jw, Archiwum

Dziennikarz Polskiego radia PiK Michał Zaręba otrzymał wyróżnienie w kategorii „Dziennikarz bez barier” podczas XVIII edycji Konkursu „Lodołamacze 2023".

Michała Zarębę wyróżniono za reportaż „Dom Niebieskich Serc”, którego bohaterkami były matki z toruńskiego Stowarzyszenia Rodziców Dzieci ze Spektrum Autyzmu. Kobiety postanowiły stworzyć wyjątkowe miejsce dla swoich pociech – właśnie tytułowy „Dom Niebieskich Serc”. Panie osobiście pomagały w budowie, a do akcji przyłączali się też inni torunianie.



Konkurs „Lodołamacze” skierowany jest do pracodawców, instytucji i organizacji, przełamujących stereotypy i uprzedzenia związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Wyróżniani są również ci, którzy działają na ich rzecz.

Co roku nagroda przyznawana jest w wielu kategoriach. Wśród nich są: zatrudnienie chronione, otwarty rynek pracy, rehabilitacja społeczno-zawodowa, instytucja, przyjazna przestrzeń, dostępność, zdrowa firma, dziennikarz bez barier. W tym roku pojawiła się także nowa kategoria: pracodawca odpowiedzialny społecznie. Główne nagrody to: „Super Lodołamacz” i „Lodołamacz Specjalny”. Regionalna gala – obejmująca województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie – odbyła się w Gdańsku.



LODOŁAMACZE 2023 - LAUREACI



Kategoria Zakład Pracy Chronionej

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:

STAPOL Piotr Staszków, 77-300 Człuchów, ul. Sienkiewicza 48 A

II miejsce:

Nata Minerale sp. z o. o., 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 67

III miejsce:

Aplex Sp. z o.o., 85-453 Bydgoszcz, ul. Podmiejska 4



Wyróżnienie:

Dingo Sp. z o.o. Producent akcesoriów zoologicznych , 85-461 Bydgoszcz, ul. Ołowiana 22



Kategoria Otwarty Rynek

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:

Lubiana S.A Zakłady Porcelany stołowej z Łubianej, 83-407 Łubiana, ul. Sadowa 12

II miejsce:

Stowarzyszenie „Bądź Aktywny”, 89-430 Kamień Krajeński, ul. Dworcowa 1

III miejsce:

Wielobranżowa Spółdzielnia Inwalidów SELSIN, 71-344 Szczecin, ul. Litewska 10a



Kategoria Instytucja

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:

Fundacja Promocja Zdrowia, 70-340 Szczecin, Aleja Bohaterów Warszawy 27B

II miejsce:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Ostródzie,14-100 Ostróda, Ul: Grunwaldzka 19

III miejsce:

Stowarzyszenie DLACZEGO NIE, 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 51 O



Kategoria Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej, 72-003 Dobra, ul. Spełnionych Marzeń 3

II miejsce:

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie, 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 58

III miejsce:

Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI, Koło w Iławie, 14-202 Iława, ul: Wiejska 2D



Kategoria Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG)

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:

Cukiernia Sowa Sp. z o.o., 85-315 Bydgoszcz, ul. ks. J. Schulza 38

Wyróżnienie:

Michelin Polska Sp. z o.o., 10-454 Olsztyn, ul: Leonharda 9



Kategoria Przyjazna Przestrzeń – Dostępność Cyfrowa

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:

Przyjazna Plaża w Gdańsku

Wyróżnienie:

Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” Fundacji Światło w Grębocinie, Grębocin,

ul. Lampkowskiego 31

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 70-421 Szczecin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 409



Kategoria Zdrowa Firma

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:

Klub Sportowy Inwalidów START, 71-344 Szczecin, ul. Litewska 20



Kategoria Dziennikarz bez Barier

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:

Tatiana Slowi - Radio Gdańsk

Wyróżnienie:

Michał Zaręba - Radio PiK w Toruniu

Mateusz Tomaszewicz - Radio ESKA w Szczecinie



Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:



SUPER LODOŁAMACZ 2023

Uczniowski Klub Sportowy ADA JUDO FUN z Gdańska



LODOŁAMACZ SPECJALNY 2023

Marta i Magda Wróbel