Lewica w Bydgoszczy: za pieniądze na lekcje religii można wybudować 7 tysięcy mieszkań

2023-09-18, 18:20 Tatiana Adonis/Redakcja

Michał Wysocki z Nowej Lewicy wyliczał, na co można przeznaczyć pieniądze, które są wydawane na organizowanie lekcji religii w szkołach/fot: Tatiana Adonis

Są ważniejsze potrzeby niż religia w szkole – mówił Michał Wysocki, współprzewodniczący Nowej Lewicy w Bydgoszczy i kandydat do Sejmu z okręgu bydgoskiego. Na zorganizowanej przed Urzędem Wojewódzkim konferencji przypomniał, że jednym z postulatów Lewicy jest świeckie państwo.

Wyjaśniał, że wycofanie religii ze szkół to oszczędności, które można przeznaczyć na inne, bardziej istotne sprawy.



– Inicjatywa Świecka wyliczyła, że samorządy w Polsce wydają półtora miliarda złotych rocznie na same lekcje religii. Moim zdaniem w tej chwili są ważniejsze potrzeby, niż religia. Te pieniądze powinny być wydane, chociażby na dofinansowanie Państwowej Inspekcji Pracy, psychiatrii dziecięcej. Za te pieniądze można też wybudować 7000 mieszkań, 200 żłobków czy posadzić 250 tysięcy hektarów lasów. Uważamy, że współczesne państwo demokratyczne to państwo świeckie z realnym rozdziałem państwa od kościoła – podkreślił Michał Wysocki.



Michał Wysocki wyjaśniał, że rozdział państwa od kościoła to m.in. płacenie podatków przez wszystkie kościoły i związki wyznaniowe, także od darowizn i „tacy”, podatek VAT od usług religijnych i kasy fiskalne dla księży.