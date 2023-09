Nowoczesny sprzęt „prowadzi" przez życie osoby niewidome i niedowidzące [wideo, zdjęcia]

2023-09-18, 15:30 Tatiana Adonis/Redakcja

W Bydgoszczy zorganizowano spotkanie osób niewidomych, słabowidzących i ich bliskich/fot. Tatiana Adonis

W Bydgoszczy zorganizowano spotkanie osób niewidomych, słabowidzących i ich bliskich. Konferencja to okazja do integracji, a także rozmów z ekspertami, zapoznania się z ofertą organizacji działających na rzecz niewidomych i innowacyjnym sprzętem.

Na spotkaniu prezentowane były specjalne brajlowskie monitory, całkowicie udźwiękowione telefony i inne urządzenia ułatwiające życie osobom z dysfunkcjami wzroku.



– Spotykamy się tutaj, by szerzyć informacje na temat osób niewidomych i słabowidzących. Niekiedy te informacje nie docierają do osób niewidomych. My staramy się te ważne zagadnienia przybliżyć, ale też pomóc widzącym, jak w ogóle obchodzić się z osobami niewidomymi. Warto dodać, że fundacja chce pokazać osobom niewidomym, czy z innymi dysfunkcjami wzroku, że mogą żyć normalnie, mogą żyć tak, jak pełnosprawni – mówiły tyflospecjalistki Julita Stachowska i Paulina Warnel-Koziarska z Fundacji Szansa - Jesteśmy razem.



Konferencja „Reha For The Blind In Poland” odbywała się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Jej organizatorem jest Fundacja Szansa – Jesteśmy razem.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.