Podobno nie ustąpił pierwszeństwa. 77-letni rowerzysta zginął po zderzeniu z autem

Na ulicy Kleberga w Bydgoszczy doszło do niecodziennej akcji. Osoby postronne usiłowały dostać się do samochodu, w którym zamknął się mężczyzna. Podejrzewano… Czytaj dalej »

O dane dotyczące imigrantów wystąpiła do Urzędu Wojewódzkiego Konfederacja. Przed Urzędem pojawili się kandydaci do Sejmu z tego ugrupowania, m.in. Marcin… Czytaj dalej »

W Bydgoszczy zorganizowano spotkanie osób niewidomych, słabowidzących i ich bliskich. Konferencja to okazja do integracji, a także rozmów z ekspertami, zapoznania… Czytaj dalej »

W niedzielę (17 września) około godziny 15:45 dyżurny bydgoskiej policji został powiadomiony o zdarzeniu drogowym na Alei Armii Krajowej w Bydgoszczy. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 77-letni rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa podczas włączania się do ruchu kierującemu pojazdem marki Volkswagen Passat. Wskutek zderzenia bydgoszczanin doznał obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala. Niestety, pomimo udzielonej pomocy, mężczyzna po kilku godzinach zmarł. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

