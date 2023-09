Kujawsko-pomorskie dla Ukrainy: ponad 50 tys. osób dostało pieniądze i inne wsparcie

2023-09-18, 12:30 Monika Kaczyńska/Redakcja

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego przekazała do Charkowa w pełni wyposażoną, wartą 100 tysięcy złotych karetkę pogotowia/fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP/archiwum

– Zdaliśmy ten egzamin z nadwyżką – przekazał dziennikarzom Marek Domżała, przewodniczący sejmikowej Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa. Chodzi o pomoc udzieloną w ubiegłym roku obywatelom Ukrainy w związku z wojną w ich kraju.

Podczas posiedzenia komisji podsumowano działania samorządu województwa w tej materii. Jak mówi Marek Domżała, było ich mnóstwo, i to na wielu płaszczyznach.



– To jest pomoc i finansowa, i rzeczowa, i taka logistyczna i psychologiczna, i dla dzieci – wymienia Marek Domżała. – Ponad 50 tysięcy osób udało się wesprzeć finansowo, na ten cel przeznaczyliśmy około 8 milionów złotych. Jest jeszcze inna pomoc, rzeczowa, powiedziałbym, niepoliczalna. To były odruchy serca, ludzkie reakcje mieszkańców. Budżetu województwa specjalnie to nie uszczupliło i budżet nie jest naruszony. Były po prostu pewne rezerwy i te specjalne wydatki zostały w nie wkomponowane. Nie było przy głosowaniach nad pomocą żadnych głosów sprzeciwu. Wszystkie były „za".



Magdalena Burdziej, dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej podaje konkretne dane.

– Otrzymaliśmy liczne transporty, to były dosłownie tiry pełen darów, pomocy humanitarnej z Wielkiej Brytanii. Przyjechały do nas furgonetki z hrabstwa Fife, z którym niedawno podpisaliśmy porozumienie. Zorganizowaliśmy ponad 60 transportów w różne miejsca, w całej Ukrainie, łącznie z terenami, przez które przebiegał front.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.