2023-09-18, 12:00 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Меса в катедрі та церемонія на площі Старий Ринок у Бидгощі. Так виглядало вшанування 84-ї річниці радянської агресії проти Польщі та Дня Сибіру/fot. Tatiana Adonis

Працевлаштування для людей з обмеженими можливостями можна знайти в цю середу, вшанування річниці радянської агресії та пам'яті про Сибіряків.

Пропозиції працевлаштування для людей з обмеженими можливостями будуть доступні в цю середу в Бидгоському центрі позаурядових організацій та волонтерства за вул. Gdańska 5. Подію організовує фонд Активація. Будуть представлені різні галузі, в тому числі ІТ, гастрономія та виробництво. Подія триватиме з 11:00 до 14:00.



Меса в катедрі та церемонія на площі Старий Ринок у Бидгощі. Так виглядало вшанування 84-ї річниці радянської агресії проти Польщі та Дня Сибіру. Покладено квіти до пам’ятника Боротьби і Мучеництва, вшановано поляків, висланих до Сибіру.

„Я сподіваюся, що Україна звільнить вкрадені території", – сказав Мірослав Мислінський, президент Правління Союзу Сибіряків у Бидгощі. „Бажаю, щоб віра сибіряків у повернення своєї батьківщини стала джерелом надії для всіх, хто сьогодні насильно позбавлений права жити у власній суверенній країні", – сказав мер Бидгощі Рафал Брускі.