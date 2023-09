Kozy i karpie brylowały na rolniczym festynie w Minikowie. Goście podziwiali i smakowali [zdjęcia, wideo]

Swoje stoiska mieli także pszczelarze, lokalni wytwórcy żywności oraz koła gospodyń wiejskich. Były m.in. swojskie wędliny, ciasta i miody. Oprócz tego ludowi twórcy prezentowali swoje rękodzieło. – Chcemy promować koziarstwo – mówi Ewelina Lipka, prezes Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Kóz Anglonubijskich. – To jest trend, który się rozszerza. Coraz więcej ludzi jest zainteresowanych zdrową żywnością. Koza to jest najbardziej wartościowy gatunek ze wszystkich zwierząt gospodarskich. Ono wartościami, walorami mleka zdecydowanie przebija krowy. Jeżeli chodzi o kozie mięso, ma dużo więcej wartości, minerałów, witamin, niż jakiekolwiek inne mięso (...). Więcej w relacji Tatiany Adonis. Festyn zorganizował Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

