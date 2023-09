Cześć i chwała Sybirakom! Obchody 84. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę w Bydgoszczy [zdjęcia, wideo]

Trasę z Bydgoszczy do Murowańca, w sumie prawie 17 km, mieli do pokonania rowerzyści - uczestnicy rajdu na inaugurację Europejskiego Tygodnia Mobilności… Czytaj dalej »

Polskie Radio PiK zaprasza w sobotę (23 września) do swojej siedziby w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 48-50 na „drzwi otwarte”. To wyjątkowe wydarzenie… Czytaj dalej »

– Po radzieckiej napaści na Polskę 17 września 1939 roku już 5 grudnia rada komisarzy ludowych Związku Radzieckiego dla „oczyszczenia” zajętych terenów z wrogiego polskiego elementu, wydała dekret zakładający masowe zsyłki na Sybir. Wiele osób deportowanych tam nie przetrwało. Dziś stoimy pod nowym zagrożeniem. Za wschodnią granicą toczy się wojna. Miejmy nadzieję, że Ukraina wyzwoli zagrabione tereny – powiedział Mirosław Myśliński, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy. – Życzę, aby towarzysząca sybirakom wiara w odzyskanie ojczyzny, która sprawiła, że możemy dziś mówić i myśleć o własnym języku, była źródłem nadziei dla wszystkich tych, którym dziś przemocą odmawia się prawa do życia we własnym suwerennym kraju. Cześć i chwała bohaterom, cześć i chwała Sybirakom – dodał Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. Podczas uroczystości na Starym Rynku wręczono Medale Prezydenta Bydgoszczy oraz medale i Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków.

