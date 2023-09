Rekordowa suma za 50-dukatówkę wybitą w Bydgoszczy. Moneta sprzedana na licytacji

2023-09-16, 23:00 Redakcja

50 dukatów Zygmunta III Wazy z mennicy bydgoskiej/fot. Antykwariat Numzmatyczny Michał Niemczyk (zrzut ekranu)

2,7 mln zł, a wraz z opłatą opłatami aukcyjną 3,24 mln – taką cenę uzyskano za 50-dukatówkę wybitą w XVII wieku w bydgoskiej mennicy. To najwyższa kwota za numizmat osiągnięta na aukcji w Polsce.

– 2 miliony złotych to cena wywoławcza rozpoczynająca licytację najwybitniejszego dzieła królewskiego medaliera Samuela Ammona. Jest to jedyny egzemplarz dostępny na rynku aukcyjnym – informował przed rozpoczęciem licytacji Antykwariat Numzmatyczny Michał Niemczyk w Warszawie.



Moneta została wybita w mennicy bydgoskiej – tym samym stemplem, co słynna 100-dukatówka Zygmunta III Wazy, jeden z najdroższych numizmatów na świecie.



– 50 dukatów z 1621 roku to jedna z największych złotych monet wybitych w Europie. Symbolizuje królewski triumf, jakim było zwycięstwo odniesione przez Polaków pod Chocimiem nad armią turecką. Większość znanych egzemplarzy powiązana była z kolekcjami królewskimi i magnackimi. Dziś jest niespotykana nawet w największych prywatnych zbiorach – przekazuje dom aukcyjny.



Na licytacji numizmat osiągnął 2,7 mln, co z opłatą aukcyjną wynosi 3,24 mln złotych. - Kwota, która nabywca zapłacił za unikat, jest najwyższą na aukcji w Polsce – podkreśla portal Money.pl.



Najdroższą polską monetą jest wspomniana 100-dukatówka Zygmunta III Wazy – została sprzedana w Stanach Zjednoczonych w 2018 roku za 2,16 mln dolarów.