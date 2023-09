W Bydgoszczy „Książka za worek śmieci”, w Toruniu piknik MPO. Weekend sprzątania świata [zdjęcia, wideo]

- Doniesienia o setkach tysięcy migrantów to kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo; nasze służby jeszcze w zeszłym roku uchwyciły nitkę i poszły do kłębka… Czytaj dalej »

Trasę z Bydgoszczy do Murowańca, w sumie prawie 17 km, mieli do pokonania rowerzyści - uczestnicy rajdu na inaugurację Europejskiego Tygodnia Mobilności… Czytaj dalej »

Akcja „Książka za worek śmieci” odbyła się w 16 polskich miastach. W Bydgoszczy wzięło w niej udział ponad 50 osób. – Ja mieszkam obok, często tędy przechodzę. Ilość tych śmieci jest przerażająca – mówi jedna z uczestniczek. – Ja też mieszkam obok, koleżanka zachęciła, żebyśmy przyszli posprzątać troszeczkę okolicę, bo trzeba dbać nie tylko o swój dom, ale też o okolicę, żeby było ładnie dla nas, dla wszystkich. – Śmieci jest mnóstwo, dlatego tu jesteśmy – mówi Marcin Sikora z Fundacji Zielone Jutro. Jak tłumaczy, na akcje wybierają miejsca szczególnie zaśmiecone. – Jeździmy po zielonych terenach Bydgoszczy i okolic i tam, gdzie ustalimy, że naprawdę jest bardzo, bardzo dużo śmieci, tam właśnie robimy akcję. Z kolei w Toruniu z okazji ogólnopolskiej akcji sprzątania świata odbył się piknik zorganizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Mieszkańcy mogli bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz leki i baterie. Miała to być też edukacja przez zabawę: można było wsiąść za kierownicę śmieciarki, wziąć udział w konkursie dotyczącym segregowania odpadów i nauczyć się sadzenia kwiatów. Finał ogólnopolskiej akcji sprzątania świata trwa od 15 do 17 września.

