Start w Bydgoszczy, meta w Murowańcu. Rajd rozpoczął Tydzień Mobilności [zdjęcia, wideo]

2023-09-16, 16:10 Tatiana Adonis/Redakcja

Trasę z Bydgoszczy do Murowańca, w sumie prawie 17 km, mieli do pokonania rowerzyści – uczestnicy rajdu na inaugurację Europejskiego Tygodnia Mobilności. To coroczne wydarzenie poświęcone promocji ekologicznego transportu miejskiego.

– Rower to fajna aktywność, dużo na świeżym powietrzu można przebywać, ładne widoki. Można dojechać w takie miejsca, w które nie można dojechać samochodem, odkryć jakieś fajne zakątki – mówi jedna z uczestniczek. – To jest dbanie o własne zdrowie, energia dodatkowa w ciągu dnia, to jest kondycja – dodaje kolejna. – Do pracy jeżdżę rowerem, 14 kilometrów. Dla zdrowia przede wszystkim – wtóruje inny miłośnik dwóch kółek.



– Tym rajdem rozpoczynamy Europejski Tydzień Mobilności – święto rowerzystów i nie tylko, bo w tym tygodniu nie chodzi tylko o rowerzystów, ale w ogóle o zwracanie uwagi na zrównoważony transport – podkreśla Sebastian Nowak ze Stowarzyszenia Bydgoska Masa Krytyczna. – Przez cały tydzień będą trwały różne aktywności. W Bydgoszczy postawiliśmy na integrację i spędzenie czasu na świeżym powietrzu w aktywny sposób.



Kulminacyjnym punktem Europejskiego Tygodnia Mobilności będzie Dzień bez Samochodu, organizowany 22 września. Tego dnia w wielu miastach komunikacja miejską będzie można podróżować za darmo.



