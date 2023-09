Ziobro: nie ma cienia dowodu, że Wawrzyk uczestniczył w procederze przestępczym

2023-09-16, 11:30 Polska Agencja Prasowa/Redakcja

Zbigniew Ziobro/fot. Piotr Polak, PAP

Z materiałów procesowych i operacyjnych, które posiadamy, nie ma w tej chwili cienia dowodu, że Piotr Wawrzyk czerpał jakiekolwiek korzyści – powiedział w sobotę w radiu RMF FM minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Postępowanie dotyczy 268 wniosków o przyspieszenie wydania wizy.

Ziobro został zapytany m.in. o to, czy prokuratura planuje przesłuchanie byłego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka ws. nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. – Tak, oczywiście na pewno do takiego przesłuchania dojdzie – zapewnił.

– Na ten moment mogę powiedzieć, wbrew twierdzeniom polityków Platformy Obywatelskiej, że nie ma w tej chwili cienia dowodu, który by wskazywał, że pan Wawrzyk czerpał jakiekolwiek korzyści – powiedział Ziobro.



Dodał, że „z materiałów procesowych i operacyjnych, które posiada prokuratura, nie ma dowodu, żeby Wawrzyk uczestniczył w procederze przestępczym”. – Pan Wawrzyk przyznał się, chyba napisał nawet list, że zaufał pewnej osobie, która wykorzystała to i uczestniczyła w tym procederze. I poniósł odpowiedzialność polityczną – podkreślił minister.



– W momencie, kiedy ustalenia pokazały, że są mechanizmy nieprawidłowości, które mogą dotykać obszaru nawet pana Wawrzyka, to pan premier zwolnił pana Wawrzyka z funkcji i pan Wawrzyk został usunięty z list wyborczych. To pokazuje, że mechanizm działa jak należy – ocenił Ziobro.



Nie tysiące, a 268 przyspieszonych wiz

Przypomniał, że śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu wiz dotyczy 268 uwzględnionych wniosków o przyspieszenie wydania. – Afera została wykryta przez polskie służby, a nie zagraniczne. Prowadzimy sprawę bardzo ofensywną. Niebawem przedstawię afery wielokroć większe jeżeli chodzi o skalę ilości wiz wydawanych za łapówki w okresie rządów Donalda Tuska – podkreślił.



– Dowiedziałem się o tej sprawie przy okazji tego postępowania, ponieważ prokuratorzy na moje polecenie podjęli decyzję, aby szukać podobnych spraw, czy one dotyczyły MSZ-u. I okazało się, że znaleźliśmy z lat 2009–2011 sprawy, które są zamiecione pod dywan. O dużo większej skali, niż te, o które dzisiaj atakuje nas Platforma Obywatelska – powiedział Zbigniew Ziobro. – Jeżeli tutaj mamy do czynienia z 268 przypadkami korzyści materialnych w zamian za przyspieszenie wydania wizy, to tam mamy do czynienia z tysiącami tego rodzaju decyzji w zamian za łapówki – dodał.



Dymisja Piotra Wawrzyka

W minionym tygodniu „Gazeta Wyborcza” napisała, że Piotr Wawrzyk, odpowiedzialny wówczas MSZ za sprawy konsularne i wizowe, okazał się autorem projektu rozporządzenia w sprawie ułatwień wizowych dla robotników tymczasowych z około 20 krajów, w tym krajów islamskich. Według gazety, zakładało ono możliwość zatrudnienia w Polsce do 400 tys. pracowników. Dziennik napisał, że „z nieoficjalnych informacji wyłania się jednak obraz afery korupcyjnej, która umożliwiała napływ do Europy dziesiątków tysięcy imigrantów za pośrednictwem międzynarodowych firm rekruterskich”.



W czwartek portal Onet podał, że „ściągani przez ekipę Wawrzyka Hindusi udawali ekipy filmowe z Bollywood”, a za przerzucenie do Ameryki każdy płacił 25–40 tys. dol. Według portalu jedna z grup przyjechała do Polski po naciskach wiceministra, a potem udała się do Meksyku, skąd próbowała się przedostać do USA, po czym amerykańskie służby ostrzegły polskie władze o utworzonym w ten sposób kanale przerzutowym nielegalnych imigrantów.



31 sierpnia premier Mateusz Morawiecki odwołał Wawrzyka z funkcji sekretarza stanu w MSZ. W piątek szef resortu dyplomacji zdecydował m.in. o przeprowadzeniu kontroli i audytu w Departamencie Konsularnym MSZ oraz wszystkich placówkach konsularnych RP oraz o zwolnieniu ze stanowiska dyrektora Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością w MSZ Jakubem Osajdą.



W piątek Prokuratura Krajowa poinformowała, że śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu wiz dotyczy 268 uwzględnionych wniosków o przyspieszenie wydania. – W śledztwie Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, dotyczącym nieprawidłowości przy wydawaniu wiz, chodzi dokładnie o 268 uwzględnionych wniosków o przyspieszenie wydania wizy – komunikat tej treści opublikowała w piątek wieczorem na swoim twitterowym profilu Prokuratura Krajowa. – Prokuratura Krajowa apeluje o niepowielanie nieprawdziwych informacji o skali tego procederu – napisano w mediach społecznościowych.