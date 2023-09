Mieszkańcy doczekali się miejsca spotkań. Nowa świetlica w Byłyczku otwarta

2023-09-15, 13:42 Marcin Doliński/Redakcja

Otwarcie świetlicy w Byłyczku/fot. Marcin Doliński

Dwa miliony złotych kosztowała budowa nowej świetlicy w Byłyczku w Borach Tucholskich, w gminie Śliwice. W piątek (15 września) została oficjalnie otwarta.

– Doczekaliśmy się się wreszcie takiej świetlicy z prawdziwego zdarzenia, gdzie jest wyposażenie, kuchnia, toalety. Będzie się gdzie spotykać wreszcie teraz – mówi jeden z mieszkańców.



– Jak pamiętam zebrania wiejskie wcześniej, to marzyliśmy o tym, żeby wyremontować ten obiekt, żeby to się udało – wskazuje wójt gminy Śliwice Daniel Kożuch. – Nie myśleliśmy, że uda się to tak szybko. Myślę, że teraz obiekt nie będzie stał pusty, ale będzie tętnił życiem – podkreślił.



– To jest w ciągu miesiąca trzecia świetlica w gminie, która została otwarta – po Laskach, po Główce, teraz w Byłyczku – wskazywał minister Łukasz Schreiber. – To jest wynik niesamowity, a te środki trafiają do gmin, na które wasi samorządowcy, przedstawiciele, wskazują. Wasza piękna gmina staje się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem do życia, dzięki temu, co w ciągu ostatnich sześciu–ośmiu lat udało się zrobić, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, ale także kulturalną – mówił.



Wcześniej minister uroczyście otworzył ul. Strażacką w centrum Śliwic.