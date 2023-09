Minister Czarnek w Brzozowie: są politycy z ZNP, którzy gwiżdżą, że budujemy salę gimnastyczną

Od ucha do ucha do 15:00

Inwestycja został dofinansowana z Polskiego Ładu kwotą 8,7 mln złotych. Przed szkołę przyszli protestujący podający się za nauczycieli z powiatu toruńskiego którzy mieli ze sobą transparenty wyrażające sprzeciw wobec polityki szefa resortu edukacji. Przez całą konferencję gwizdali i zakłócali jej przebieg. – Przez całe dekady rządy PO, PSL, SLD nie miały pieniędzy, aby dofinansować tę szkołę. Dziś radni PO, PSL chyba nie, ale także Lewicy, są z nami. Są też nauczyciele. W tej szkole uczą znakomici nauczyciele. W Polsce są w ogóle znakomici nauczyciele, ale są tacy politycy z ZNP i innych formacji, którzy gwiżdżą na to, że tu się buduje sala gimnastyczna dla dzieci – mówił minister Czarnek. Szef resortu edukacji i nauki wyrażał swoje oburzenie i zażenowanie zachowaniem części protestujących. Zapraszał ich do rozmowy, ale gdy tylko zabierał głos – rozlegały się bardzo głośne gwizdy. – Tak wygląda obraz dzisiejszej opozycji – skomentował Czarnek.

