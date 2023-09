Minister Czarnek zadeklarował wsparcie dla szkoły niesamorządowej w Brukach Unisławskich

2023-09-14, 20:26 Monika Siwak/Redakcja

Na spotkaniu w Brukach Unisławskich minister Przemysław Czarnek deklarował wsparcie dla lokalnej niepublicznej szkoły/fot: Monika Siwak

Wsparcie niesamorządowych, małych szkół zadeklarował w Brukach Unisławskich minister edukacji Przemysław Czarnek. Szef MEiN pojawił się w szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich „Mała Ojczyzna”.

Szkoła wymaga remontu elewacji, rodzice i dyrekcja złożyli wniosek o dofinansowanie. Minister Czarnek poinformował o pozytywnych ocenach wniosku dotyczącego placówki z powiatu chełmińskiego. Na spotkaniu w otoczonej przez las szkole zjawił się wraz z kandydującym do Sejmu w okręgu toruńskim szefem Rządowego Centrum Legislacji, Krzysztofem Szczuckim.



– Dzieci, które tutaj chodzą do szkoły, otrzymują edukację na bardzo wysokim poziomie. Mogą rozwijać swoje zainteresowania różnego rodzaju. Programy, także oświatowe, są przygotowywane i projektowane w ten sposób, aby wspierać lokalne społeczności i chciałem za to serdecznie podziękować panu ministrowi i zaapelować o wsparcie dla tej społecznej szkoły – mówił Krzysztof Szczucki.



– Jestem dzisiaj tu, w Brukach Unisławskich w szkole niesamorządowej, bo samorząd kiedyś zlikwidował tę szkołę. Rodzice założyli stowarzyszenie wraz z nauczycielami i też szkołę odratowali. Wówczas było 36 uczniów, kiedy szkoła była likwidowana. Teraz zdaje się powyżej 70 uczniów, to świadczy o poziomie nauczania. Potrzebują wsparcia i po to jest Program Inwestycji w oświacie. Szkoły mają niezwykle wysoką punktację – powiedział minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek.



– Wnioskowaliśmy o termomodernizację szkoły, czyli naprawa elewacji, farma fotowoltaiczna i pompy ciepła do ogrzewania. Razem projekt będzie kosztował około 670 tysięcy złotych – przyznał Rafał Cieślak, dyrektor Szkoły Niepublicznej w Brukach Unisławskich.



Program Inwestycji w oświacie ma być rozstrzygnięty za kilka dni. Rozdysponowanych będzie 150 milionów złotych. Wnioski opiewały na ponad miliard złotych.