Gawkowski w Bydgoszczy: w MSZ działała grupa przestępcza bez reakcji polskich służb

PiS próbuje zamieść pod dywan aferę wizową. Domagamy się działania premiera Mateusza Morawieckiego ws. dymisji szefa MSZ – powiedział w czwartek w Bydgoszczy szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Według niego to „największa w Europie afera wizowa”.

– PiS z pełną premedytacją próbuje zamieść pod dywan aferę wizową. Schowali jednego winnego, o którym mówią – ministra Piotra Wawrzyka, a pozostali, którzy maczali palce w wielkiej aferze wizowej, mają się jak najlepiej – mówił w czwartek w Bydgoszczy Gawkowski, który jest „jedynką” Lewicy w wyborach do Sejmu w okręgu bydgoskim.



Wskazał, że w jednym z najważniejszych resortów „powstała zorganizowana grupa przestępcza, która chciała zarobić 100 mln dolarów i wpuścić do Polski setki tysięcy imigrantów”.



– Ta grupa przestępcza działała za przyzwoleniem władz ministerstwa, ale i bez reakcji polskich służb. Dopiero reakcja służb zagranicznych – w tych zaprzyjaźnionych z USA – zmusiła polskie CBA, polskie służby do tego, aby zająć się aferą. Kilka dni temu Lewica złożyła wniosek do prokuratury o ściganie ministra Wawrzyka. Dziś mówimy jasno, że pan Wawrzyk to jedynie jeden z członków peletonu, który aferę w MSZ rozkręcał i krył. Wszystko wskazuje na to, że głównym winowajcą, który miał ręce umoczone w bagnie nielegalnych pieniędzy jest szef MSZ Zbigniew Rau – mówił Gawkowski.



W jego ocenie szef MSZ „nie kontrolował ministra Wawrzyka, albo przyzwalał”. Gawkowski podkreślił, że „mamy dziś aferę wizową największą w Europie”, dlatego Lewica domaga się dymisji Zbigniewa Raua. Polityk Lewicy zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o szybkie decyzje w tej sprawie.



„Sprawa jest wyjaśniana”

W minionym tygodniu „GW” napisała, że Piotr Wawrzyk był w MSZ odpowiedzialny za sprawy konsularne i wizowe. Dziennik podał, że Wawrzyk okazał się autorem projektu rozporządzenia w sprawie ułatwień wizowych dla robotników tymczasowych z około 20 krajów, w tym krajów islamskich. – Zakładało ono możliwość zatrudnienia w Polsce do 400 tysięcy pracowników – pisała „GW”.



Dziennik napisał, że „z nieoficjalnych informacji wyłania się jednak obraz afery korupcyjnej, która umożliwiała napływ do Europy dziesiątków tysięcy imigrantów za pośrednictwem międzynarodowych firm rekruterskich”. – To one, według informacji „Wyborczej”, stały za projektem rozporządzenia ministra Wawrzyka – napisała „GW”. Podała, że rok temu do Polski przybyło około 200 tysięcy migrantów, w tym 130 tys. z krajów muzułmańskich.



31 sierpnia premier Mateusz Morawiecki odwołał Piotra Wawrzyka z funkcji sekretarza stanu w MSZ. Powodem tej decyzji – jak podał resort dyplomacji – był „brak satysfakcjonującej współpracy”.



Kilka dni później premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Tomaszowie Mazowieckim zapytany został o odwołanie Wawrzyka i doniesienia medialne wskazujące, że dymisja związana jest z działaniami CBA. Szef rządu odpowiedział, że toczy się podstępowanie wyjaśniające i odpowiednie służby będą mogły przedstawić informacje, jeśli uznają to za stosowne.



– Wiem o takim powstępowaniu wyjaśniającym, które trwa i stąd ta dymisja – podkreślił premier Morawiecki.



Kilkaset wniosków o wizy

– Chcemy zachować absolutną transparentność i uczciwość. Jak tylko natrafiamy na ślady nieprawidłowości, to pozostawiamy sprawy do wyjaśnienia. Dymisja nastąpiła, aby przeciąć jakiekolwiek wątpliwości – zaznaczył wówczas szef rządu.



Prokuratura Krajowa poinformowała w ubiegłym tygodniu, że śledztwo, które prowadzi wraz z CBA, dotyczy nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie kilkuset wiz w ciągu półtora roku. Zaznaczyła przy tym, że zatwierdzona została mniej niż połowa tych wniosków. Badane nieprawidłowości dotyczą polskich placówek dyplomatycznych w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Filipinach i Katarze.



Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, pytany w środę o postępowanie w sprawie nieprawidłowości przy wpuszczaniu do Polski imigrantów, podkreślił, że „sprawa jest wyjaśniana”. – Ta sprawa musi być wyjaśniona – jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, trzeba to dokładnie zbadać. Naczelną zasadą naszej polityki jest bezpieczeństwo, szczelne granice, drobiazgowa kontrola – zaznaczył wiceszef MSZ.