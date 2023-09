Poseł Kownacki w Nakle: Mieszkańcy mogą być dumni z nowego stadionu i innych inwestycji

Konferencję z udziałem miejscowych samorządowców zorganizowano na zmodernizowanym stadionie miejskim. - Wszyscy mieszkańcy Nakła mogą być dumni z takiej jakości stadionu, który kosztował ogromne pieniądze, bo 12 milionów złotych, a połowa z tego została wydatkowana z pieniędzy rządowych – mówi poseł Kownacki. - Każdy, kto przyjeżdża przez Nakło widzi przystanek kolejowy, który również został zmodernizowany za kwotę 23 milionów złotych - w całości z pieniędzy rządowych. Ale to nie jedyne inwestycje – jest ich o wiele więcej. W ostatnich miesiącach podpisana została umowa na budowę zadaszonego lodowiska, boiska wielofunkcyjnego - to jest kwota około 10 milionów złotych.

