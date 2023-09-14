Екобуси в Іновроцлаві, „Фаянсова скарбниця", оркестр на велосипеді

2023-09-14, 12:20  Redakcja
Оркестр на Великому Велосипеді з Бидгощі вирушив у тур по Європі/Фото: bydgoszcz.pl, Facebook

Оркестр на Великому Велосипеді з Бидгощі вирушив у тур по Європі/Фото: bydgoszcz.pl, Facebook

Екологічні автобуси, більше зелені в місті – Іновроцлав хоче отримати на це гроші ЄС. Влоцлавек відраховує дні до відкриття Фаянсової скарбниці.

Місто Іновроцлав разом з гміною Іновроцлав хоче отримати кошти ЄС для проекологічних інвестицій. За ці гроші місто хоче закупити автобуси з нульовим рівнем викидів і адаптуватися до кліматичних змін, тобто зосередитися на озелененні міста. У планах також заміна автобусних зупинок та підключення муніципальних будинків до міської тепломережі.

Невдовзі на культурній карті Влоцлавка з’явиться нове місце – Інтерактивний центр фаянсу. Заклад має перенести відвідувачів у мультимедійний світ кераміки. Культурний центр Browar B. повідомляє, що «Фаянсова скарбниця» включатиме унікальні експонати, інтерактивні карти, майстер-класи та кімнату головоломок. До відкриття центру залишилося три тижні. Він буде розташований на розі вул. Жаб’я та Крулевецька.

Оркестр на Великому Велосипеді з Бидгощі вирушив у тур по Європі. До 22 вересня музиканти проїдуть 10 країнами Європи – від Праги, через Відень, Мілан до Амстердама та Берліна. Унікальність проєкту в тому, що музиканти поєднують гру на інструментах із їздою на шестимісному велосипеді. Музиканти планують створити кліп в дорозі.

Region

Gawkowski w Bydgoszczy: w MSZ działała grupa przestępcza bez reakcji polskich służb

Gawkowski w Bydgoszczy: w MSZ działała grupa przestępcza bez reakcji polskich służb

2023-09-14, 16:27
Napady na ludzi, bójki, kradzieże i nielegalny hazard. Dwóch mężczyzn w areszcie

Napady na ludzi, bójki, kradzieże i nielegalny hazard. Dwóch mężczyzn w areszcie

2023-09-14, 15:40
Minister spraw bydgoskich. Łukasz Schreiber inauguruje swoją kampanię wyborczą

„Minister spraw bydgoskich”. Łukasz Schreiber inauguruje swoją kampanię wyborczą

2023-09-14, 14:45
Lewica w Grudziądzu: PiS wycina lasy, a my dajemy miastu w prezencie dwie lipy

Lewica w Grudziądzu: PiS wycina lasy, a my dajemy miastu w prezencie dwie lipy

2023-09-14, 13:49
Poseł Kownacki w Nakle: Mieszkańcy mogą być dumni z nowego stadionu i innych inwestycji

Poseł Kownacki w Nakle: Mieszkańcy mogą być dumni z nowego stadionu i innych inwestycji

2023-09-14, 12:07
Zwłoki w Wiśle w Fordonie. To 38-latek, który utonął w niedzielę w Górsku

Zwłoki w Wiśle w Fordonie. To 38-latek, który utonął w niedzielę w Górsku?

2023-09-14, 11:50
Wsparcie dla PO w Grudziądzu. Nowa Generacja otworzyła tutaj swoje koło

Wsparcie dla PO w Grudziądzu. Nowa Generacja otworzyła tutaj swoje koło

2023-09-14, 11:01
Bydgoszcz powinna oszacować straty wojenne. Wniosek klubu radnych PiS

„Bydgoszcz powinna oszacować straty wojenne”. Wniosek klubu radnych PiS

2023-09-14, 08:41
Zeroemisyjny tabor, zazielenienie miasta. Inowrocław chce to osiągnąć m.in. dzięki ZIT

Zeroemisyjny tabor, zazielenienie miasta. Inowrocław chce to osiągnąć m.in. dzięki ZIT

2023-09-14, 06:45

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2023
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę