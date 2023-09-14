Екобуси в Іновроцлаві, „Фаянсова скарбниця", оркестр на велосипеді

2023-09-14, 12:20 Redakcja

Оркестр на Великому Велосипеді з Бидгощі вирушив у тур по Європі/Фото: bydgoszcz.pl, Facebook

Екологічні автобуси, більше зелені в місті – Іновроцлав хоче отримати на це гроші ЄС. Влоцлавек відраховує дні до відкриття Фаянсової скарбниці.

Місто Іновроцлав разом з гміною Іновроцлав хоче отримати кошти ЄС для проекологічних інвестицій. За ці гроші місто хоче закупити автобуси з нульовим рівнем викидів і адаптуватися до кліматичних змін, тобто зосередитися на озелененні міста. У планах також заміна автобусних зупинок та підключення муніципальних будинків до міської тепломережі.



Невдовзі на культурній карті Влоцлавка з’явиться нове місце – Інтерактивний центр фаянсу. Заклад має перенести відвідувачів у мультимедійний світ кераміки. Культурний центр Browar B. повідомляє, що «Фаянсова скарбниця» включатиме унікальні експонати, інтерактивні карти, майстер-класи та кімнату головоломок. До відкриття центру залишилося три тижні. Він буде розташований на розі вул. Жаб’я та Крулевецька.



Оркестр на Великому Велосипеді з Бидгощі вирушив у тур по Європі. До 22 вересня музиканти проїдуть 10 країнами Європи – від Праги, через Відень, Мілан до Амстердама та Берліна. Унікальність проєкту в тому, що музиканти поєднують гру на інструментах із їздою на шестимісному велосипеді. Музиканти планують створити кліп в дорозі.