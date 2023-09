Wsparcie dla PO w Grudziądzu. Nowa Generacja otworzyła tutaj swoje koło

– Jesteśmy stowarzyszeniem zrzeszającym młodych i aktywnych ludzi, którzy pragną dokonać jakichś zmian w otaczającej nas rzeczywistości – mówi Mikołaj Napieralski. – Jako młodzież zauważamy otaczające nas problemy, takie jak drożyzna, chaos w polskim systemie edukacji, upolitycznienie telewizji państwowej czy wiele przykładów łamania Konstytucji przez obecną władzę. – Jest mi niezmiernie miło, że chłopakom udało się otworzyć już trzecie koło w naszym województwie, zaraz po Bydgoszczy i Włocławku. Liczymy na to, że w najbliższych tygodniach, miesiącach uda nam się otworzyć Toruń, i wspólnie pomoc Platformie Obywatelskiej w wygraniu tych wyborów – dodaje Aleksander Ławniczak. Otwarcia Koła gratulował poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Szymański. – Trzymałem kciuki, żeby Nowa Generacja w Grudziądzu powstała rychło i tak też się stało. Serdecznie dziękuję młodym przyjaciołom za to, że jako w trzecim mieście w województwie kujawsko-pomorskim mógł ten projekt zagościć. Widać, że się ten projekt powiedzie, tego jestem pewny – mówił.

