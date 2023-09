Kandydatki Trzeciej Drogi chcą referendum ws. aborcji. Zapowiadają nowe miejsca w żłobkach

2023-09-13, 20:23 Tatiana Adonis/Redakcja

Kandydatki Trzeciej Drogi postulują też m.in. refundację metody in vitro/fot. Tatiana Adonis

– W ostatnich latach kobiety straciły swoją pozycję, czas to zmienić – mówiły w Bydgoszczy działaczki Polska 2050 Szymona Hołowni. Kandydatki Trzeciej Drogi do sejmu z okręgu bydgoskiego zorganizowały konferencję, podczas której zapowiedziały m.in. budowę żłobków oraz referendum w sprawie aborcji.

– W naszym programie o pięknej nazwie „Polska jest kobietą” zakładamy przeprowadzenie referendum w kwestiach aborcyjnych w pierwszych stu dniach naszych rządów. O to ważną, subtelną kwestię, chcemy zapytać miliony, a nie 460 posłów, z których większość stanowią mężczyźni – mówiła Marika Miechowicz.



– Inwestycja w kobiety to także inwestycja w miejsca w żłobku – mówiła Żaneta Głowcka. - Zamiast rozdawnictwa, proponujemy budowę 100 tys. miejsc w publicznych żłobkach w całej Polsce. Koszt tych miejsc to oko 3 mld złotych, czyli sześć razy mniej, niż koszt babciowego. Same mamy prawo decydować o tym, czy chcemy zostać z dzieckiem w domu, czy wolimy wrócić i kontynuować swoją karierę, czy chcemy opiekować się wnukami, czy doświadczać naszej emerytury i odpoczywać na niej.



W programie Trzeciej Drogi jest także refundacja metody in vitro czy edukacja seksualna, dostęp do nowoczesnej antykoncepcji oraz zwiększenie dostępu do ginekologa.



Działaczki Polska 2050 zapowiedziały, że 30 września w Ciechanowie odbędzie się kongres poświęcony kobietom.