Sypniewski: staliśmy się „zsypem”, przez który nielegalni imigranci trafiają do Europy

2023-09-13, 19:18 Tatiana Adonis/Redakcja

Działacze Konfederacji odnieśli się w Bydgoszczy do tzw. afery wizowej/fot. Tatiana Adonis

– Straciliśmy kontrolę nad tym, kogo wpuszczamy do kraju, a rządzący wmawiają nam, że nic się nie stało – mówili w Bydgoszczy działacze Konfederacji, odnosząc się do tzw. afery wizowej. Chodzi o podejrzewanie korupcji podczas przyznawania wiz, na skutek czego do Polski miało wjechać tysiące nielegalnych migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Zdaniem Marcina Sypniewskiego, jedynki na liście Konfederacji w okręgu bydgoskim, afera wizowa pokazuje, że żyjemy w państwie z kartonu, a na co dzień zalewa nas kłamliwa propaganda.



– Przed polskimi ambasadami bez problemu można było dostać polskie wizy, natomiast polskie służby tego nie zauważyły albo udawały, że nie zauważają i przez ten czas nielegalnie, dzięki łapówkom, za które były kupowane wizy, wjechały dziesiątki tysięcy nielegalnych imigrantów – mówił polityk. – I to wszystko podczas rządów partii, która głośno mówi, że jest przeciwko imigracji. To niestety się działo. Staliśmy się „zsypem” przez który nielegalni imigranci trafiają do Europy – stwierdził.



Odnosząc się do, krytycznego wobec rządzących, raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie walki z Covid–19, Marcin Sypniewski zapowiedział, że Konfederacja będzie chciała postawić premiera Mateusza Morawieckiego i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina przed Trybunałem Stanu.



Przypomnijmy, według NIK w czasie pandemii rządzący nie stanęli na wysokości zadania. Izba wskazała m.in. brak procedur, przepisy niezgodne z Konstytucją i miliardy wyrzucone w błoto. W rezultacie NIK skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, a także 9 zawiadomień do prokuratury.