Zmiany na dworcu autobusowym w Chełmnie. Na razie kontener, w planach murowany pawilon

2023-09-13, 18:53 Marcin Doliński/Redakcja

Rozkład kontenera, który w tym roku ma stanąć na dworcu autobusowym w Chełmnie/mat. Urzędu Miasta Chełmna

Podróżni nie będą już marznąć i moknąć, czekając na autobus – na dworcu w Chełmnie ma stanąć specjalny kontener, gdzie znajdą się poczekalnia i toaleta.

Na razie na transport mieszkańcy mogą czekać tylko „pod chmurką”. – Ten dworzec to jest jedna wielka porażka – komentuje jedna z podróżnych. Jeszcze w tym roku ma się to zmienić.



– Powierzyliśmy w drodze umowy-dzierżawy nowemu operatowi, przewoźnikowi firmie Esbus, administrowanie tym dworcem, i rzeczywiście zmiany już widać gołym okiem – mówi Artur Mikiewicz, burmistrz Chełmna. – Pojawił się nowy regulamin dworca, rozkład jazdy i to, co najważniejsze dla naszych mieszkanek, mieszkańców – [pojawi się] miejsce, gdzie będą mogli schronić się przed opadami deszczu czy śniegu. Będzie to taki mały kontener, w który będzie węzeł sanitarny, z toaletą. Będzie z prawdziwego zdarzenia poczekalnia, mały punkt gastronomiczny, gdzie można się czegoś napić czy spożyć ciepły posiłek – zapowiada. – Cywilizujemy to miejsce w taki sposób, żeby móc spełnić te najważniejsze potrzeby mieszkańców



Wersja docelowa zakłada wybudowanie tam zupełnie nowego budynku, miasto stara się na ten cel pozyskać środki unijne.