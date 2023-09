88-latka poszła na grzyby bez telefonu i zabłądziła. Znaleźli ją policjanci z Tucholi

We wtorek około godz. 20.15 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tucholi otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 88-letniej kobiety, która o godzinie 17.00 poszła do lasu na grzyby i nie wróciła. - Rodzina przez pierwsze godziny próbowała na własną rękę odnaleźć kobietę, jednak się nie udało – relacjonuje mł. asp. Łukasz Tomaszewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tucholi. - Zaginiona nie posiadała przy sobie telefonu komórkowego. Na miejsce pojechali policjanci z Tucholi oraz podległych posterunków. - Dzielnicowi z Gostycyna - asp. Artur Przymuszała oraz st. sierż. Paweł Spychał - ustalili rysopis kobiety oraz obszar, w jaki mogła się udać. Postanowili wytypować i sprawdzić kilka miejsc na wskazanym terenie – opowiada mł. asp. Tomaszewski. - Dzięki ich dobrej znajomości topografii terenu w jednym z nich, pomimo pory nocnej, odnaleźli zaginioną kobietę. 88-latka była wymęczona, ale nie wymagała pomocy medycznej. Powiedziała funkcjonariuszom, że zgubiła się w lesie i nie mogła odnaleźć drogi powrotnej. Cała i zdrowa wróciła pod opiekę rodziny.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.