Винагороди для пожежників, тестування MAN, центр Коперника

2023-09-13, 12:00  Pavlo Podkopaiev/Redakcja
У Торуні відкрито Центр інтеграції Коперника. Він призначений для об

У Торуні відкрито Центр інтеграції Коперника. Він призначений для об'єднання студентів, співробітників УМК та жителів/fot: Monika Kaczyńska

Пожежники-добровольці регіону отримали винагороди. Електричний MAN тестують на вулицях Бидгощі.

20 підрозділів Добровольчої пожежної служби отримали обіцяну винагороду на суму 20 тис. злотих. Пожежі, ДТП чи ліквідація наслідків шторму – усім займаються пожежники. Кошти, перераховані в область від Головного управління ДСНС, дозволять придбати, серед іншого: обладнання, що забезпечує безпеку пожежників.

На вулицях Бидгощі тестують сучасний електробус. MAN працює на трьох лініях громадського транспорту: 71, 83 і 64. Низькопідлоговий автобус на 120 місць (40 сидінь), обладнаний кондиціонером та сидіннями підвищеного комфорту. Всередині автобусу оплата проїзду карткою тимчасово недоступна. MZK тестуватимуть автомобіль до 24 вересня.

У Торуні відкрито Центр інтеграції Коперника. Він призначений для об'єднання студентів, співробітників УМК та жителів. У центрі буде організовано: відкриті заходи та майстер-класи. Частиною центру є громадський сад, яким опікуються студенти та пенсіонери. Інтеграційний центр розташований у колишній насосній станції в Нових Бєлянах.

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