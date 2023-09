Badania kopernikańskie prowadzone na całym świecie będą rejestrowane w Polsce

2023-09-12, 18:44 Monika Kaczyńska/Redakcja

Powstanie Międzynarodowe Centrum Badań Kopernikańskich. List intencyjny w sprawie jego powołania podpisali w Toruniu rektorzy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Porozumienie podpisano tuż przed inauguracją toruńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

– Chcemy, by badania kopernikańskie prowadzone na całym świecie były rejestrowane, i żeby centrum koordynowało te badania – mówi rektor UMK w Toruniu, prof. Andrzej Sokala. – Drugą z ważnych rzeczy, którą będzie zajmował się międzynarodowy ośrodek badań Kopernikańskich to właśnie przygotowywanie się do tych ważnych jubileuszy kopernikańskich, które jeszcze przed nami.



– Po kongresie pozostaje coś wymiernego. To porozumienie, które podpisujemy, ten list intencyjny, ale przede wszystkim utworzenie światowego Centrum Badań Kopernikańskich to jest coś, co będzie żyło. Na tym nam bardzo zależy, by te wszystkie dzieła i wartości były obecne, żyły w nas, żyły w naszych społecznościach i dawały odpowiednie owoce – dodał rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. Jerzy Przyborowski.



A Światowy Kongres Kopernikański potrwa w Toruniu do soboty (16 września). Jego szczegółowy program można znaleźć na stronie kopernik550.umk.pl.