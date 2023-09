Światowy Kongres Kopernikański zatoczył koło i na finał powraca do Torunia [program]

O kongresie Monika Kaczyńska rozmawia z Ewą Walusiak-Bednarek z biura prasowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. – Zainaugurowaliśmy kongres w Toruniu 19 lutego, czyli w dzień uznawany za urodziny Mikołaja Kopernika. Jako, że w tym roku przypada 550. rocznica urodzin naszego patrona, postanowiliśmy uczcić to w jakiś niezwykły, bardzo odświętny sposób, a jednocześnie zależało nam na tym, żeby te obchody miały charakter merytoryczny. W Toruniu, w lutym była tylko oficjalna inauguracja, natomiast później ta pierwsza, merytoryczna część kongresu odbyła się w Krakowie. Tam, przede wszystkim ekonomiści i filozofowie, rozmawiali o Koperniku, następnie w Olsztynie, przede wszystkim historycy i muzealnicy rozmawiali o życiu Mikołaja Kopernika. A teraz bardzo się cieszymy, jesteśmy bardzo przejęci i rozpoczynamy ostatnią finalną część Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Toruniu. Nasz program jest jest bardzo obszerny. Organizatorzy postanowili zorganizować obrady w sześciu sekcjach: historycznej, astronomicznej, medycznej, kulturoznawczej, nauczycielskiej i młodzieżowej (...). Bardzo byśmy chcieli, żeby jak najwięcej osób, również z miasta, również nie profesjonalistów wzięło udział w kongresie, dlatego ma on charakter otwarty, bezpłatny. Cały czas można się rejestrować (...) – zachęca Ewa Walusiak-Bednarek. Inauguracja Światowego Kongresu Kopernikańskiego o 16:00 w Jordankach. Szczegółowy program można znaleźć TUTAJ . Kongres potrwa do soboty (16 września).

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.