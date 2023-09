Wysłużone mundury i pojazdy trzeba wymienić. Przyznano promesy dla OSP z Kujaw i Pomorza

Astronomowie z całego kraju przyjechali do Torunia, by wziąć udział w jubileuszowym zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Organizacja świętuje… Czytaj dalej »

W uroczystości uczestniczył Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Andrzej Bartkowiak, który przypomniał że druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej są ogromnym wsparciem dla strażaków PSP. – Wspólnie stanowimy prawie 700 tysięcy ludzi, co jest niesłychane w 38 milionowym kraju. To pokazuje jaką mamy moc, ale też tak, jak powiedział pan prezydent Andrzej Duda 4 maja, Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna to fundament bezpieczeństwa naszej kochanej ojczyzny. Kujawsko-pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Jacek Kaczmarek podkreśla, że każde, nawet najmniejsze wsparcie finansowe jest przez strażaków przeznaczane na poprawianie bezpieczeństwa. – Wykorzystujemy dotacje na zakup umundurowania, bo jeździmy na bardzo dużo akcji ratowniczo-gaśniczych – mówi naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelnie. – Mamy na ten rok już prawie 170 zdarzeń. Niestety, mundury się niszczą i konieczny jest zakup większej ilości. Każdą złotówkę zbieramy, żeby strażaków ubrać, żeby czuli się bezpiecznie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych (...). W uroczystym przekazaniu wzięli udział między innymi wiceminister rolnictwa i rozwoju Wsi Anna Gembicka i wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz parlamentarzyści z regionu.

