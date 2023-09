Zarzut nieudzielenia pomocy w sprawie utonięcia w jeziorze Gopło

2023-09-12, 14:20 Redakcja

29-latek usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy mężczyźnie, który utonął w jeziorze Gopło/fot. ilustracyjna, Tomasz Kaźmierski

Policjanci z komisariatu w Kruszwicy doprowadzili do prokuratury 29-letniego mężczyznę. Usłyszał tam zarzut nieudzielenia pomocy tonącemu. Chodzi o sobotni wypadek na Gople, gdy jeden z mężczyzn wypadł z łodzi.

Tego samego dnia w godzinach wieczornych mężczyzna został odnaleziony. Lekarz stwierdził zgon. Na miejscu policjanci prowadzili działania pod nadzorem prokuratora. W tej sprawie jest prowadzone śledztwo.



Podczas ustalania okoliczności zdarzenia i gromadzenia materiału dowodowego, zostały do sprawy zatrzymane cztery osoby, które również przebywały na tej łodzi. W poniedziałek (11 września) oskarżyciel przedstawił zarzut jednemu mężczyźnie.



29-letni mieszkaniec gminy Kruszwica był sternikiem i usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy tonącemu. Decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem. Za to przestępstwo grozi kara do trzech lat więzienia.



Policja ponownie kieruje apel do świadków sobotniego zdarzenia, by kontaktowali się z policjantem prowadzącym sprawę pod numerem telefonu 47 752 81 07 lub całodobowo z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu numer telefonu 47 752 82 10.