Środki od rządu dla szpitala w Rypinie. „Sieć sprawnych szpitali jest istotna dla zdrowia publicznego”

2023-09-12, 08:33 Agnieszka Marszał/Redakcja

Minister Krzysztof Szczucki wręczył symboliczny czek o wysokości 1,5 miliona złotych na rzecz Szpitala w Rypinie/fot: Facebook/Powiat Rypiński

1,5 miliona złotych trafi do szpitala w Rypinie z rezerwy budżetu państwa. Czek przekazał na poniedziałkowej konferencji prasowej Prezes Rządowego Centrum Legislacji, minister Krzysztof Szczucki.

Pieniądze zostaną przeznaczone na wyposażenie oddziałów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.



– Dzisiaj miałem zaszczyt i radość przywieźć czek dla rypińskiego szpitala. Półtora miliona złotych, za tym czekiem przypłyną konkretne pieniądze, pochodzące z rezerwy budżetu państwa. Na wniosek starosty, poparty mają prośbą, premier zdecydował o przyznaniu tej kwoty, która zostanie przeznaczona na: wyposażenie licznych oddziałów sterylizatorni, oddziału rehabilitacyjnego, chirurgii, oddziału ortopedycznego – dodał Krzysztof Szczucki.



Dofinansowanie dla szpitala w Rypinie ma być potwierdzeniem sprawnego działania polityków Prawa i Sprawiedliwości na terenie Kujaw i Pomorza. – Pokazuję w ten sposób, że jestem skuteczny dla regionu, że za moimi działaniami idą konkretne efekty. W tym wypadku wsparcie dla szpitala powiatowego. Jestem przekonany, że sieć dobrze funkcjonujących i sprawnych szpitali, jak ten w Rypinie, jest bardzo istotna dla zachowania zdrowia publicznego tutaj w regionie. Przez to, dla dbałości o bezpieczeństwo, przecież bezpieczna przyszłość Polaków, to hasło mojej formacji, z którą idziemy do wyborów.



Krzysztof Szczucki jest „jedynką” na listach PiS w wyborach do Sejmu w okręgu toruńskim. Pochodzi z Elbląga.