Windy w blokach, nowe miejsca parkingowe. PiS chce modernizować osiedla w Mogilnie

2023-09-12, 09:11 Marcin Glapiak/Redakcja

Ireneusz Stachowiak (drugi od lewej)/fot. Marcin Glapiak

Kandydat do Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Ireneusz Stachowiak podsumował inwestycje, jakie udało się zrealizować za rządów PiS w powiecie mogileńskim. Zapowiedział też m.in. program modernizacji osiedli.

Jak wskazał, w ciągu 8 lat rządów PiS w powiecie przebudowano drogi i zmodernizowano obiekty sportowe za blisko 40 milionów złotych.



Poza tym przeprowadzono też wiele działań ekologicznych. – Tutaj, w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”, gminy, które pomagają w realizacji tego programu i mieszkańcy, którzy skorzystali na jego realizacji – ponad 1200 osób – uzyskało dofinansowanie w wysokości [łącznie – przyp. red.] 23 milionów złotych. Blisko setka mieszkańców uzyska też dofinansowanie w ramach programu „Moja woda” – mówił Stachowiak.



– To są realne programy, które Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat rządów tutaj zdołało zrealizować, ale oczywiście my w ramach kampanii wyborczej idziemy dalej, pokazujemy kolejne konkrety, m.in. program modernizacji osiedli – w Mogilnie chcemy modernizować bloki, budować nowe miejsca parkingowe i, co ważne, budować windy w blokach. To jeden z ważnych punktów tego programu – zadeklarował.



Ireneusz Stachowiak zapowiedział, że jako poseł będzie walczył o przebudowę drogi krajowej nr 15, a także budowę zachodniej obwodnicy Mogilna, co poprawi komunikację w tym regionie.



Więcej w relacji Marcina Glapiaka.