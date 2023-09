Miłość do gwiazd przekazują innym. 100-lecie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

2023-09-11, 20:17 Monika Kaczyńska/Redakcja/informacja torun.pl

41. Zjazd PTA w Toruniu/fot. Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Facebook

Astronomowie z całego kraju przyjechali do Torunia, by wziąć udział w jubileuszowym zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Organizacja świętuje 100-lecia istnienia.

Organizacja liczy ok. 270 członków. Wspiera prowadzenie badań naukowych w zakresie astronomii i nauk pokrewnych oraz zajmuje się popularyzacją astronomii.



– Na początku może się wydawać, że rzecz jest trudna. Jeżeli włożymy chociaż odrobinę wysiłku, żeby starać się coś zrozumieć, to staje się to jasne. Popularyzacja to ułatwianie tego procesu – mówi prof. Marek Sarna, prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. – My żeśmy już ten proces przeszli, więc staramy się oddać to, co żeśmy dostali – w związku z tym chcemy, i popularyzujemy tę wiedzę i wyjaśniamy różnym osobom te tajniki – wskazuje.



Jak tłumaczy dr Krzysztof Czart, wiceprezes PTA, wskazuje, że Towarzystwo nie bez powodu swój rocznicowy zjazd zorganizowało w Toruniu – to tutaj zostało założone. – 19 lutego 1923 roku – wtedy odbył się zjazd astronomów polskich po odzyskaniu niepodległości. Staraliśmy się dowiedzieć, w którym to budynku mogło być. Stuprocentowej pewności nie ma, ale prawdopodobnie było to na placu św. Katarzyny – tłumaczy.



Zjazd potrwa do piątku (15 września). To największa w Polsce konferencja naukowa o astronomii i badaniach kosmosu.



Polskie Towarzystwo Astronomiczne podczas zjazdu zostało uhonorowane Medalem Pamiątkowym Roku Mikołaja Kopernika.



Towarzystwo ma siedzibę w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Swoją działalność prowadzi na dwóch polach. Jako towarzystwo naukowe wspiera prowadzenie badań naukowych w zakresie astronomii i nauk pokrewnych. Drugim polem jest popularyzacja i edukacja astronomii w społeczeństwie.



Podstawową formą działalności naukowej PTA jest organizowanie co dwa lata Zjazdów Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Są to duże konferencje naukowe stanowiące przegląd prowadzonych w kraju badań, a także badań w międzynarodowych zespołach badawczych z polskim udziałem. Zjazdy PTA są też okazją do nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy naukowcami. Dodatkowo PTA organizuje warsztaty i szkoły letnie dla studentów, doktorantów i młodych naukowców, a od kilku lat także konferencję kosmologiczną „Roman Juszkiewicz Symposium”.



Bierze udział w konferencjach dotyczących ochrony naturalnego ciemnego nieba przed nadmiernym zanieczyszczeniem sztucznym światłem. Od 1998 roku PTA wydaje dwumiesięcznik „Urania – Postępy Astronomii”, którego redakcja prowadzi też duży portal internetowy o astronomii i kosmosie, pod adresem www.urania.edu.pl, w którym publikowane są bieżące informacje o badaniach kosmosu i przemyśle kosmicznym, a także artykuły popularnonaukowe.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.