Na śmierć pobił 64-latkę. Jest wyrok w sprawie zabójstwa na toruńskim Rudaku

2023-09-11, 19:35 Michał Zaręba/Redakcja

fot. Michał Zaręba

W Sądzie Okręgowym w Toruniu zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa w altanie na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych na osiedlu Rudak. Wiesław K. został skazany na 11 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Zamordowana w lutym zeszłego roku 64-latka była partnerką ojca oskarżonego. Zbrodnię miały poprzedzić libacja alkoholowa i kłótnia sprawcy z ofiarą.



Sąd zmienił charakter czynu z zamiaru bezpośredniego na ewentualny. Wyrok uzasadnił sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu Grzegorz Waloch. – Oskarżony nie tylko uderzał pięściami po całym ciele pokrzywdzonej, ale przynajmniej kilkakrotnie skoczył na [leżącą – przyp. red.] pokrzywdzoną. Zdaniem sądu nie da się wyróżnić bezpośredniego motywu, by od początku chciał zabić pokrzywdzoną. W ocenie sądu niewątpliwie co najmniej godził się na to, że postępując w ten sposób spowoduje śmierć pokrzywdzonej.



Wyrok jest nieprawomocny. Prokurator wnosił dla oskarżonego o karę 18 lat więzienia, a obrońca chciał uniewinnienia. Mężczyzna nie przyznał się do winy.



Więcej w relacji Michała Zaręby.