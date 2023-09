Nie żyje toruński dziennikarz Adam Jóźwiak. Zmarł nagle, w wieku 32 lat

2023-09-11, 19:01 Redakcja

Adam Jóźwiak/fot. kujawy-pomorze.info

W poniedziałek (11 września) zmarł redaktor portalu kujawy-pomorze.info Adam Jóźwiak. Od 11 lat był związany z naszym regionem, a z mediami – od dekady.

O śmierci dziennikarza poinformowała redakcja portalu kujawy-pomorze.info. „W Adamie najbardziej podobało mi się to, że chciał się rozwijać. Pisać większe tematy, odkrywać nowe rejony, poznawać nowych ludzi. A to wcale nie jest takie częste u młodych dziennikarzy internetowych. Całą krótką karierę zawodową związał z dziennikarstwem” – napisał jego redakcyjny kolega Mariusz Załuski. „Jeszcze w czwartek pisał do nas: »Oby najbliższe dni były jeszcze lepsze. Niedługo wrócę do Was z nowymi siłami, zdrowy i działamy«”.



Adam Jóźwiak urodził się w Kutnie w województwie łódzkim, od 11 lat był związany z naszym regionem. Początkowo należał do redakcji Radia Zet Gold (następnie – Meloradia), współpracował także z Radiem ZET i Antyradiem. Przez cztery lata był członkiem redakcji portalu Dzień Dobry Toruń, skąd przeszedł do portalu kujawy-pomorze.info. Zajmował się głównie tematami politycznymi, sportowymi i kulturalnymi.