GOPS, posterunek, izba pamięci w jednym miejscu. Centrum w Łubiance z rządową dotacją

2023-09-11, 18:17 Monika Kaczyńska/Redakcja

Centrum Usług Publicznych ma zostać otwarte wiosną przyszłego roku. Wartość inwestycji to 10,2 mln złotych/fot. Monika Kaczyńska

2,5 mln zł wynosi rządowe dofinansowanie, jakie otrzymała gmina Łubianka. Wsparcie będzie przeznaczone na dokończenie budowy i uruchomienie Centrum Usług Publicznych. Znajdą się w nim m.in. nowa siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, reaktywowany posterunek policji czy izba pamięci lokalnej.

Symboliczny czek przekazał wójtowi gminy Łubianka prezes Rządowego Centrum Legislacji, minister Krzysztof Szczucki. – Pan premier Mateusz Morawiecki zdecydował o przekazaniu gminie Łubianka kwoty ponad 2,4 mln zł, która na wniosek pana wójta dofinansuje budowę, wyposażenie uruchomienie Centrum Usług Publicznych, które widzimy za nami – mówił.



– Mamy do czynienia z zupełnie nową jakością, jeśli chodzi o możliwości rozwojowe gmin, szczególnie właśnie gmin wiejskich – podkreślił wójt gminy Łubianka Jerzy Zająkała. – To podejście do zrównoważonego rozwoju było przez nas bardzo oczekiwane i ma ono miejsce już od kilku lat, ale to, co dzieje się aktualnie, jest już rzeczą niebywałą – w pozytywnym znaczeniu, ponieważ właśnie dzięki dotacjom rządowym nastąpił wzrost dochodów – oczywiście za tym również wydatków budżetowych o prawie 41 proc. w stosunku rok do roku – mówił.



