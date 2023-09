Na bydgoskim UKW odbywa się Seminarium Geografii Wsi. Tak się zmienia polskie rolnictwo

– Gdybyśmy prześledzili uważnie tematy przewodnie tych konferencji, mielibyśmy pełen przegląd tendencji i zmian, jakie się dokonują w rolnictwie polskim, natomiast oczywiście 11 i 12 września będziemy koncentrowali się na tych zmianach najważniejszych, które przebiegają w ostatnich latach – mówi Zbigniew Podgórski, dziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. – Tematyka jest niezwykle interesująca – mówi Łukasz Wiśniewski, uczestnik konferencji. – Zielony ład to jest coś, co już żyje w gospodarce, w rozwoju rolnictwa ekologicznego. Wspólnie z całym zespołem chciałem na konferencji zaprezentować temat związany z różnorodnością struktury upraw gospodarstw ekologicznych. Wydarzenie odbywa się w dniach 11-12 września. Organizuje je Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Więcej na temat XXXVIII Seminarium Geografii Wsi „Zielona gospodarka w rozwoju obszarów wiejskich” na stronie internetowej wydarzenia TUTAJ

