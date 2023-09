W tym „Salonie" maturzyści zaprojektują swoją karierę. Już można się rejestrować

2023-09-11, 14:00 Redakcja

Rozpoczyna się rejestracja na Kujawsko-Pomorski Salon Maturzystów Perspektywy 2023/fot. materiały organizatorów

Rozpoczyna się rejestracja na Kujawsko-Pomorski Salon Maturzystów Perspektywy 2023. Jest to część wydarzenia ogólnopolskiego, które zainaugurowane zostało 5 września Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Salon Maturzystów Perspektywy 2023 (5-29 września) to miejsce, gdzie maturzyści

projektują swoją ścieżkę kariery. Jak co roku we wrześniu Fundacja Edukacyjna

Perspektywy wraz z uczelniami gospodarzami organizuje ogólnopolską kampanię

informacyjną – jednym z miast na trasie Salonu jest Bydgoszcz, a 11 września rusza

rejestracja na poszczególne spotkania.



Kujawsko-Pomorski Salon Maturzystów odwiedzać będzie można 28-29 września, w godz. 9.00-15.00. Na Politechnice Bydgoskiej (Auditorium Novum, al. prof. S. Kaliskiego 7) na zarejestrowanych gości czekają m.in.: wykłady ekspertów Okręgowej Komisji

Egzaminacyjnej w Gdańsku (egzaminy maturalne z przedmiotów głównych i dodatkowych, m.in. geografii, historii, WOS-u), spotkania z przedstawicielami uczelni (m.in. w sprawie wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej), a także prezentacja oferty edukacyjnej uczelni. W części targowej (wizyta na stoiskach nie wymaga rejestracji) prezentować się będą uczelnie, wydawnictwa i inni.



Podczas Salonu każdy zarejestrowany uczestnik odbierze za darmo (lub pobierze kod do e-booka) topową publikację Perspektyw, czyli „Informator dla Maturzystów 2024”. Można w nim znaleźć nie tylko wiarygodne informacje o „nowej” maturze (czyli egzaminach w formule 2023 – harmonogram, porady związane z najważniejszymi przedmiotami maturalnymi itp.), ale też Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023 i Ranking Kierunków Studiów (74 najpopularniejsze kierunki) oraz informacje o zasadach przyjęć na wszystkie uczelnie na rok akademicki 2024/2025.



Rejestracja na spotkania: www.salonmaturzystow.pl. Wstęp wolny.



Patron medialny: Kujawsko-Pomorskiego Salonu Maturzystów: Polskie Radio PiK . Patron

medialny ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Salon Maturzystów Perspektywy 2023:

strefaedukacji.pl .





wykłady ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych na temat egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki, języków obcych, WOS-u, chemii, geografii i innych

wykłady nauczycieli egzaminatorów, aktywnych w mediach społecznościowych i na You Tube (np. w Lublinie Izabela Kasperek, która prowadzi kanał „Wiedza z Wami”)

prezentacje oferty edukacyjnej uczelni akademickich miasta, w którym odbywa się salon

spotkania z przedstawicielami uczelni z innych miast Polski