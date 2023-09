Lato zaciekle broni swojej pozycji! Do połowy tygodnia na Kujawach i Pomorzu ma być upalnie

2023-09-11, 13:00 Redakcja

Synoptycy zapowiadają upały na Kujawach i Pomorzu/fot. PAP/zdjęcie ilustracyjne/Darek Delmanowicz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami w części zachodniej województwa kujawsko-pomorskiego od poniedziałku do wtorku, a w części środkowej i wschodniej - od poniedziałku do środy. Temperatura maksymalna w dzień może sięgnąć 31 stopni Celsjusza.

Jedno ostrzeżenie pierwszego stopnia obejmuje powiaty: bydgoski, Bydgoszcz, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski i żniński. Będzie obowiązywać od godz. 14 w poniedziałek do godz. 17 we wtorek.



Synoptyk IMGW prognozuje temperaturę maksymalną w dzień od 29 do 31 stopni C., a temperaturę minimalną w nocy od 13 do 16 stopni C.



Drugie ostrzeżenie, również pierwszego stopnia, obejmuje powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski. Będzie obowiązywać od godz. 14 w poniedziałek do godz. 18 w środę.



Według prognozy temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 28 do 31 stopni C., a temperatura minimalna w nocy - od 14 do 17 stopni C.



Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 procent.