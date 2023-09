Syn uratowany, ojciec zniknął w nurcie Wisły. Rano poszukiwania zostały wznowione

– Policjanci nadal poszukują 38-latka, który w minioną niedzielę został porwany przez nurt Wisły – mówi sierż. sztab. Sebastian Pypczyński z toruńskiej Policji. – Mężczyzna wbiegł do rzeki widząc, że jego 10-letni syn zaczął tonąć. Ojciec zdołał wyciągnąć chłopca na brzeg, ale po chwili sam zniknął pod powierzchnią wody. Dotychczas nie udało się go odnaleźć. Wczoraj, z uwagi na porę nocną, akcję poszukiwawczą przerwano. Dzisiaj rano poszukiwania zostały wznowione. Biorą w nich udział policjanci, strażacy i ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W niedzielę jeziorze w Wąsoszu (pow. nakielski, gm. Szubin) utonął 48-letni mężczyzna. Postępowanie dotyczące utonięcia mężczyzny prowadzi także Komisariat policji w Kruszwicy. Do zdarzenia doszło w sobotę (9 września) około godziny 18:30 w Kruszwicy na jeziorze Gopło, w odległości około 150 metrów za tzw. „dziką plażą”, patrząc od strony mostu. Mężczyzna wcześniej przebywał na łodzi w towarzystwie znajomych i z nieustalonych przyczyn znalazł się w wodzie. Osoby, które widziały zdarzenie proszone są o kontakt z policjantem prowadzącym sprawę pod numerem telefonu 47 7528 107 lub całodobowo z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu numer telefonu 47 7528 210.

