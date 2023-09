W trakcie lotu doszło do złożenia czaszy. Po wypadku motolotni w Sumowie

„Sześć nóg, dwa serca, jedno zwycięstwo” - to hasło zawodów Hard Dog Race. Na czym one polegają? Są to biegi przełajowe, podzielone na kategorie… Czytaj dalej »

- Motolotnią kierował 56-letni pilot, który leciał z 42-letnią pasażerką. W trakcie lotu podjął manewr zawracania i doszło do złożenia czaszy - poinformował w niedzielę rano sierż. sztab. Paweł Dominiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy. - Motolotnia zaczęła spadać w sposób niekontrolowany w dół z kilkudziesięciu metrów. Spadła na pole uprawne. Poszkodowani mają urazy wielonarządowe, jest podejrzenie urazów kręgosłupa i miednicy. Po upadku byli przytomni. Ich stan nie zagraża życiu. Na miejsce były zadysponowane dwa śmigłowe LPR, które zabrały poszkodowanych do szpitala. Zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek lotniczy. O sprawie poinformowano Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. - Pilot był trzeźwy. Nie znamy przyczyn złożenia czaszy. W sprawie prowadzone jest śledztwo pod nadzorem prokuratury - podkreślił Dominiak.

