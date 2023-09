Wyzwania sprawnościowe i nowa wiedza na temat chwastów. Piknik zdrowotny na toruńskiej Barbarce

„Sześć nóg, dwa serca, jedno zwycięstwo” - to hasło zawodów Hard Dog Race. Na czym one polegają? Są to biegi przełajowe, podzielone na kategorie… Czytaj dalej »

– Mamy slalom i skoki w workach, slalomem wracają prosto – wyjaśniła zasady jedna z organizatorek. Najmłodsi zabrali się za skakanie i inne wyzwanie, choć momentami było trudno utrzymać równowagę. – Aktywność jest bardzo ważna, szczególnie w takim młodym wieku. Myślę, że mojej dwuletniej córce poszło bardzo dobrze. – Poszukiwanie roślin dziko rosnących, które zwykle nazywamy „chwaściorami”. Będziemy odkrywać ich zdrowotne strony. Wędrując tutaj, spotkałam na przykład rdest plamisty, to bardzo ciekawe zioło w medycynie tradycyjnej, wykorzystywane do oczyszczania organizmu, leczenia stanu zapalnych stawów – opowiadała Sara Orzechowska z „Chwaściorów” Fundacji Linnum – Toruński test sprawności: spacerujemy bądź biegniemy po bieżni, później kręcimy metry na rowerkach, pływamy chwilę na wioślarzu i wchodzimy na skrzynię – między innymi takie atrakcje czekały na uczestników. Jednak czego nie robi się dla zdrowia. Wydarzenie zakończyło się o godzinie 17:00, a za organizację odpowiadała grupa NEUCA

