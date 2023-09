Z pomocą dzieci i bez względu na wiek. Amatorzy kolarstwa ścigali się w Nowej Wsi Wielkiej [zdjęcia]

„Sześć nóg, dwa serca, jedno zwycięstwo” - to hasło zawodów Hard Dog Race. Na czym one polegają? Są to biegi przełajowe, podzielone na kategorie… Czytaj dalej »

– To jest fajna zabawa, dużo znanych i lubianych osób. Organizator mega, także przyjechaliśmy się bawić – opisała jedna z uczestniczek. Niektórzy wyszli z założenia, że wsparcie rodziny będzie dodatkowym motorem napędowym. – Moje ukochane dwie córki jadą w wózeczku. To dodawanie energii tacie poprzez śpiewanie. Mam nadzieję, że wywiążą się z tego i nie pójdą spać, co też im się zdarza. – Chcę poczuć tę atmosferę, która jest super, a wynik jest mniej ważny także – stwierdziła jedna z kobiet. Na starcie pojawili się też bardziej doświadczeni miłośnicy kolarstwa. – Mam 73 lata, startuję tu drugi raz, lubię tę trasę. Jest dobrze przygotowana, fajna atmosfera. Zacząłem jeździć na rowerze dopiero 7 lat temu. – Choć mężczyzna nie skojarzył osiągniętego czasu, podkreślił, że był w stanie pokonać kilku swoich młodszych rywali – Nie pamiętam, ale zdaje się, że rok temu z niektórymi 60-latkami miałem lepszy czas. Kolarskiemu wyścigowi towarzyszył piknik z atrakcjami – głównie dla najmłodszych. Było tam także Polskie Radio PiK w ramach akcji „Ekotrend” organizowanej wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

